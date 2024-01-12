Что изменится в жизни воронежцев в новом году?

А их немало.
Призывной возраст и тарифы.
С 1 января вступил в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста. Теперь в армию будут призывать с 18 до 30-ти, а не до 27 лет, как было раньше. Те, кто уже достиг 27-летнего возраста на момент вступления закона в силу, призыву не подлежат и будут зачислены в запас.
Повышение коммунальных тарифов произойдёт летом — подросшие счета придут воронежцам в августе. Суммарно рост составит 9,8% при условии, что в 2023-м и 2024-м будут потребляться одинаковые объёмы ресурсов. Тариф на газ увеличится на 12,3%, холодная вода подорожает на 9%, тепло — на 9,5%. А вот для жителей воронежской Отрожки тарифы вырастут на 14,7%, а всё потому, что сейчас они платят меньше остальных.
В среднем на 12% подорожает техосмотр. В Воронежской области его стоимость увеличится на 109 рублей и составит 1022 рубля. Напомним, что в первую очередь это актуально для грузовиков, автобусов, такси, служебных авто и пассажирского транспорта. Владельцы легковушек должны подтвердить пройденный техосмотр только при перерегистрации машины в ГИБДД, при смене собственника или при внесении изменений в конструкцию машины.
Выплаты подрастут.
Есть и приятные новости — с начала года повысят сразу несколько видов выплат для разных групп населения. Так, будет увеличен МРОТ — на 18,5% до 19 242 ₽ Хорошие новости ожидают пожилых людей — с начала года пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%. В результате размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет до 8134,88 ₽, а средний размер страховой пенсии по старости — на 1628 ₽ и составит 23 405 ₽.
Также вырастет максимальная сумма выплат пособия по беременности и родам. Теперь она составит 565 тыс. руб. До 49 000 рублей в месяц увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих матерей. Выплата сохранится, даже если родитель досрочно выйдет из декрета на полный рабочий день. Право на выплаты также останется, если родитель в декретном отпуске работает на дому или неполный день. Закон распространяется и на мам, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.
После индексации на 7,5% с 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала при рождении первенца составит 631 000 рублей, а при рождении второго ребёнка — 833,8 тысячи.
Родители и опекуны несовершеннолетних детей с инвалидностью, а также инвалидов I группы с детства тоже смогут одновременно работать и получать пособие по уходу. Сейчас эта выплата составляет 10 тыс. рублей.
Также увеличится размер налоговых вычетов. В итоге за обучение ребёнка можно будет получить до 110 тыс. рублей. И до 150 тыс. руб. можно будет вернуть за собственное образование, лечение, покупку лекарств, физкультурно-оздоровительные услуги, пенсионное обеспечение и др. А ещё на 4,3−7,3% по сравнению с 2023 годом вырастет прожиточный минимум, от которого, как известно, зависят различные социальные выплаты и пособия.
Величина прожиточного минимума в регионе с 1 января 2024 года:
на душу населения — 13 271 ₽,
трудоспособные жители — 14 465 ₽,
пенсионеры — 11 745 ₽,
дети — 12 873 рубля.