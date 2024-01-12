Что изменится в жизни воронежцев в новом году?

Также вырастет максимальная сумма выплат пособия по беременности и родам. Теперь она составит 565 тыс. руб. До 49 000 рублей в месяц увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих матерей. Выплата сохранится, даже если родитель досрочно выйдет из декрета на полный рабочий день. Право на выплаты также останется, если родитель в декретном отпуске работает на дому или неполный день. Закон распространяется и на мам, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.