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В Перми ограничат громкость уличных светодиодных экранов

В Перми планируют ограничить громкость работы светодиодных экранов, демонстрирующих рекламные ролики. Это предусматривает проект постановления, внесенный в городскую думу главой Перми Эдуардом Сосниным.

Как указано в документе, пункт 7.3 требований к внешнему виду рекламных конструкций на территории города Перми будет дополнен словами «Смена исключительно статичных изображений, демонстрируемых на электронных носителях, должна производиться без использования динамических и звуковых эффектов, без видеоизображения».

Контроль за исполнением этого решения будет возложен на комитет по пространственному развитию и благоустройству гордумы.