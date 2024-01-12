Как указано в документе, пункт 7.3 требований к внешнему виду рекламных конструкций на территории города Перми будет дополнен словами «Смена исключительно статичных изображений, демонстрируемых на электронных носителях, должна производиться без использования динамических и звуковых эффектов, без видеоизображения».
Контроль за исполнением этого решения будет возложен на комитет по пространственному развитию и благоустройству гордумы.
В Перми ограничат громкость уличных светодиодных экранов
В Перми планируют ограничить громкость работы светодиодных экранов, демонстрирующих рекламные ролики. Это предусматривает проект постановления, внесенный в городскую думу главой Перми Эдуардом Сосниным.
Как указано в документе, пункт 7.3 требований к внешнему виду рекламных конструкций на территории города Перми будет дополнен словами «Смена исключительно статичных изображений, демонстрируемых на электронных носителях, должна производиться без использования динамических и звуковых эффектов, без видеоизображения».