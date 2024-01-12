В Перми ограничат громкость уличных светодиодных экранов

Как указано в документе, пункт 7.3 требований к внешнему виду рекламных конструкций на территории города Перми будет дополнен словами «Смена исключительно статичных изображений, демонстрируемых на электронных носителях, должна производиться без использования динамических и звуковых эффектов, без видеоизображения».



Контроль за исполнением этого решения будет возложен на комитет по пространственному развитию и благоустройству гордумы.