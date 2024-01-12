Президентский маршрут. Школьникам показали Иркутское суворовское училище

Их юным иркутянам покажут в рамках проекта «Президентский маршрут». Его первой точкой стало Суворовское училище. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Открыл цикл экскурсий на объекты глава региона Игорь Кобзев. Вместе с первым заместителем начальника училища Олегом Астраханцевым он прошёлся с третьеклассниками Марковской средней школы по учебному заведению, рассказал об истории его создания и показал, как организован учебный процесс суворовцев.
Класс из будущего
Первым делом ребятам рассказали об истории здания, в котором учатся суворовцы. Раньше в нём располагалось Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ), до этого была школа младших авиационных специалистов, а в царские времена здесь обучали юнкеров. Стены учебного корпуса 1874 года постройки помнят шаги тысяч курсантов.
Знаменитым землякам в училище посвящена целая стена героев. Здесь есть имена авиаконструкторов Миля и Камова, генерала Афанасия Белобородова, космонавтов Бориса Волынова, Анатолия Иванишина и других. Кстати, скоро в список космонавтов, жизнь которых связана с нашим регионом, добавят имя Александра Гребенкина — выпускника ИВВАИУ, который полетит в космос на корабле Илона Маска.
Показали ребятам и учебные классы. Особенно их впечатлил «класс будущего». Это кабинет, оснащённый искусственным интеллектом. Он оборудован девятью цифровыми интерактивными партами, каждая представляет собой консоль с тремя мониторами, аудиосистемой, камерой и сканером отпечатка пальца.
При обучении на парте задействованы сразу три монитора. На одном из них есть голосовой помощник «Алёша». Центральный предназначен для работы курсанта и трансляции выполненного задания на интерактивную доску. Управляется все с учительского компьютера. Это полностью отечественная разработка с российским программным обеспечением. Под впечатлением от новых технологий, которые для курсантов суворовского училища уже стали привычным делом, остались как дети, так и родители.
Строгое расписание и уютный быт
«Очень понравилась экскурсия, нам показали все здание и учебные классы, — рассказывает отец одного из школьников Сергей Чичулин. — После того, как ИВВАИУ закрыли, многие расстроились, но благо после обращения жителей региона к Владимиру Путину здесь решили открыть Суворовское училище. Это большая удача. Кабинеты оснащены самым современным оборудованием и электроникой».
Показали юным гостям и спальный корпус суворовцев. Быт курсантов подчинён строгому расписанию. Почти как в армии. Подъём в 7 утра, зарядка, утренний туалет, завтрак, потом — занятия. Питаются будущие военные, кстати, четыре раза в день. Суворовцы находятся на полном государственном обеспечении: ежемесячно получают стипендию.
В каждой комнате в спальном корпусе по шесть кроватей, все идеально заправлены. Есть прикроватные тумбочки и ночники, на стенах — картины. Единственное, что выдаёт в спальне казарму — шкафчики с фамилиями суворовцев. В остальном всё, как дома. В общем зале корпуса — бильярдный стол, уютные кресла.
Досуг курсанты проводят в библиотеке. Педагоги рассказывают, что особой популярностью у ребят пользуются энциклопедии на военную тематику. То, что дети проявляют глубокий интерес к профильным знаниям, говорит о серьёзном конкурсном отборе учащихся, уверены они.
Открытые двери
Попасть в суворовское училище может далеко не каждый: для этого необходимо иметь отличные оценки и хорошую физическую подготовку. Но это не пугает юных гостей. Например, Тимур Вагнер уже сейчас может отжаться от пола до 200 раз и занимается единоборствами.
«Мне нравится военная техника, оружие, люблю собирать военную технику из конструктора: в основном самолёты и вертолеты, — говорит он. — Есть мысли попробовать поступить сюда, нужно хорошо учиться».
«Физически он парень крепкий, а по учёбе нужно подтянуть английский язык — пока только по нему у него четвёрка, в остальном отличник, — подхватывает отец Тимура Вадим Вагнер. — В его возрасте я бы тоже захотел сюда поступить. Многие мои друзья учились здесь, в ИВВАИУ. Когда авиационное училище закрыли в 2008 году, кто-то уехал доучиваться в Воронеж, но многим пришлось остаться — не было возможности покинуть город. Конечно, они потом жалели. Если сын твёрдо решить стать суворовцем, я буду только за».
Первая экскурсия по президентскому маршруту прошла успешно.
«Мы показали ребятам, как устроен быть суворовцев, и в каких условиях они обучаются, — рассказал Игорь Кобзев. — В ближайшее время здесь появятся также бассейн и блок дополнительного профессионального образования. Это позволит выйти на полную мощность по допобразованию и спортивной подготовке. Двери в суворовское училище открыты для молодых людей из всех районов региона, которые примут решение стать защитниками Отечества».