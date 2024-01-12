Президентский маршрут. Школьникам показали Иркутское суворовское училище

«Физически он парень крепкий, а по учёбе нужно подтянуть английский язык — пока только по нему у него четвёрка, в остальном отличник, — подхватывает отец Тимура Вадим Вагнер. — В его возрасте я бы тоже захотел сюда поступить. Многие мои друзья учились здесь, в ИВВАИУ. Когда авиационное училище закрыли в 2008 году, кто-то уехал доучиваться в Воронеж, но многим пришлось остаться — не было возможности покинуть город. Конечно, они потом жалели. Если сын твёрдо решить стать суворовцем, я буду только за».