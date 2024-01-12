Почти 160 пар поженились в Москве в январские праздники

«В Москве созданы все возможности для проведения торжественных церемоний по пожеланиям пар. Молодые могут выбрать удобную дату для бракосочетания. Мы также открываем дворцы бракосочетания и в праздничные дни. Так, в 2024 году в январские праздники столичные дворцы бракосочетания проводили церемонии бракосочетания с 4 по 7 января. За этот период в Москве было создано 155 новых семей», — сказала Уханева.