Симфоджаз и экскурсия со свечами: куда сходить на Старый Новый год в Самаре 2024

На экскурсии посетители узнают о стиле модерн и его особенностях на примере внешнего и внутреннего убранства особняка Курлиной, а также о технических коммуникациях, заложенных в нем в 1903 году при постройке. Экскурсия также коснется истории четы Курлиных и последующей судьбы особняка, ставшего свидетелем практически всех значимых событий в истории России XX века.