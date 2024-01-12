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Симфоджаз и экскурсия со свечами: куда сходить на Старый Новый год в Самаре 2024

Публикуем полную программу мероприятий на Старый Новый год 2024 в Самаре, куда сходить и сколько это стоит.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре воцарилась стужа: аномальный холод не даст долго гулять. Зато в преддверии Старого Нового года в Самаре проходит много интересных тематических культурных событий, которые не дадут нам замерзнуть. Рассказываем, куда сходить вечером 13 января 2024 года в Самаре.

КОНЦЕРТЫ 13 ЯНВАРЯ 2024 В САМАРЕ

«Посвящение Мишелю Леграну».

Когда: 13 января, 19.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 500−1700 ₽

Самарский симфонический оркестр приглашает на необычную программу «Симфоджаз по-французски: посвящение Мишелю Леграну» (12+). Прозвучат мелодии из кинофильмов «Шербурские зонтики», «Мужчина и женщина», «Счастливый конец» и др.

СПЕКТАКЛИ 13 ЯНВАРЯ 2024 В САМАРЕ

«Волшебная флейта».

Когда: 13 января, 15.00.

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 300−1500 ₽

Постановка Михаила Панджавидзе — первое воплощение «Волшебной флейты» (12+) на сцене САТОБ. Герои спектакля разыграют оперу на малой сцене как домашнее представление, а ее перипетии под музыку Моцарта помогут разобраться в собственных сердечных и житейских проблемах.

«Станционный смотритель».

Когда: 13 января, 18.00.

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).

Билеты: 450−900 ₽

Фантазия по мотивам известной повести Александра Пушкина (16+). Мелкий чиновник воспитывает после смерти жены дочь Дуню. Это единственный смысл его жизни. Но девочку увозит в Петербург гусар, причем с ее согласия. Ей очень хочется увидеть другую жизнь…

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 13 ЯНВАРЯ 2024 В САМАРЕ

Экскурсия со свечами.

Когда: 12 января, 16.00.

Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207а).

Билеты: 250 ₽

Музей-галерея «Заварка» приглашает на атмосферную экскурсию со свечами по дому Михаила Маштакова (12+). Гостям расскажут об истории особняка, а также познакомят с выставкой «Человек и дерево».

«Самарские семейные истории».

Когда: 13 января, 14.00.

Где: Самарская областная научная библиотека (пр. Ленина, 14а, 2 этаж).

Билеты: бесплатно.

Выставка «Самарские семейные истории» (0+) познакомит с книгами, посвященными жизни и творчеству представителей известнейших родов, чьи судьбы оказались тесно переплетены с волжской землей. Аксаковы, Алабины, Щербачевы и др. После вернисажа с лекцией выступит историк Александр Завальный. Он расскажет об исторических личностях, чья жизнь когда-то была связана с Самарой.

Экскурсия «Удобства модерна».

Когда: 13 января, 13.00.

Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 250 ₽

На экскурсии посетители узнают о стиле модерн и его особенностях на примере внешнего и внутреннего убранства особняка Курлиной, а также о технических коммуникациях, заложенных в нем в 1903 году при постройке. Экскурсия также коснется истории четы Курлиных и последующей судьбы особняка, ставшего свидетелем практически всех значимых событий в истории России XX века.

«Трансформация после Брейгеля».

Когда: до 4 февраля 2024, 12.00−20.00.

Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: от 100 ₽

Самарский художественный музей представляет выставку скульптур работы Александра Рукавишникова «Трансформация после Брейгеля» из собрания Музея Актуального Реализма (Тольятти). В экспозиции — 14 бронзовых скульптур из серии, посвященной творчеству знаменитой нидерландской династии художников, а также копии шести картин Брейгелей.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 13 ЯНВАРЯ 2024 В САМАРЕ

«Самара на пленке».

Когда: 13 января, 10.00.

Где: ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

Билеты: бесплатно.

Ко Дню Самарской губернии, основанной 13 января 1851 года, «Художественный» приглашает на показ уникальных архивных фильмов о Самаре из Российского госархива кинофотодокументов. В программе — исторический экскурс в эпоху пленочного кино, показ фильмов «Это — Куйбышев» и «Крылья над Волгой». Все ленты 12+.

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