Тридемия в Крыму: в чем опасность, что известно о заболеваниях

По ее словам, лечить такие болезни сложнее, поскольку они протекают тяжелее. Как пишет КИА со ссылкой на завкафедрой инфекционных болезней Мединститута имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Искандера Каримова, тридемия опасна развитием пневмонии.