Тридемия в Крыму: в чем опасность, что известно о заболеваниях

Об этом сообщила в эфире «Радио Крым» руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
По ее словам, лечить такие болезни сложнее, поскольку они протекают тяжелее. Как пишет КИА со ссылкой на завкафедрой инфекционных болезней Мединститута имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Искандера Каримова, тридемия опасна развитием пневмонии.
«Респираторно-синцитиальная инфекция и грипп имеют способность объединяться, вообще все вирусы склонны помогать друг другу наряду с бактериями», — пояснил он, добавив, что при обращении к врачам на 3−5- сутки с момента начала заболевания идентифицировать вирус становится сложнее.