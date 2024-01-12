Новый вид птиц для Нижегородской области прилетел в Керженский заповедник

Новый вид птиц для Нижегородской области нашли в Керженском заповеднике. Оказалось, что на территории региона живет сибирская чечевица. Об этом сообщает пресс-служба природной зоны.
Птица прилетела 11 января, в День российских заповедников. За один день она дважды оказалась на кормушке возле экоцентра в поселке Рустай.
До этого сибирскую чечевицу видели рядом с Нижегородской областью только один раз в Чувашии в 1996 году. Птица живет в таежных лесах Средней и Восточной Сибири к востоку до Шантарских островов и Сахалина.