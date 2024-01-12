США и Британия начали военную операцию в Йемене против хуситов
Американские и британские военные нанесли удары по объектам в Йемене, выпустив с кораблей крылатые ракеты Tomahawk.
Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд
В 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд.
В Словакии прошли массовые антиправительственные митинги
Они были организованы либеральными партиями, потерявшими власть в республике по итогам состоявшихся в сентябре 2023 года парламентских выборов.
Мощный снежный циклон отрезал Сахалин от всего мира
Остров не могут покинуть самолёты, дороги перекрыты, а работа паромной переправы приостановлена.
Трамп выступил с заключительным словом в суде
Трамп назвал дело о мошенничестве с активами «охотой на ведьм» и отверг свою вину.
Главные новости 12 января
США и Британия начали военную операцию в Йемене против хуситов