Главные новости 12 января

США и Британия начали военную операцию в Йемене против хуситов

Американские и британские военные нанесли удары по объектам в Йемене, выпустив с кораблей крылатые ракеты Tomahawk.



Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд

В 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд.



В Словакии прошли массовые антиправительственные митинги

Они были организованы либеральными партиями, потерявшими власть в республике по итогам состоявшихся в сентябре 2023 года парламентских выборов.



Мощный снежный циклон отрезал Сахалин от всего мира

Остров не могут покинуть самолёты, дороги перекрыты, а работа паромной переправы приостановлена.



Трамп выступил с заключительным словом в суде

Трамп назвал дело о мошенничестве с активами «охотой на ведьм» и отверг свою вину.