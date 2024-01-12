Минниханов пригласил казанцев на этап Кубка России по лыжным гонкам

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани с 10 по 15 января. На него собралось около 200 лучших лыжников-гонщиков России из почти 40 регионов страны. На субботу, 13 января, запланированы состязания в спринте классическим стилем, а на воскресенье, 14 января, — состязания в скиатлоне.