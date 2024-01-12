79 новых автобусов получат муниципалитеты Ростовской области

42 единицы транспорта большого класса уже поступили в автопарки Ростова-на-Дону, еще 15 больших автобусов готовят к выходу на маршруты в Новочеркасске. Также в рамках контрактов новые машины завезли в Сальский, Константиновский, Ремонтненский, Октябрьский, Кашарский и Каменский районы.