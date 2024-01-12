79 новых автобусов получат муниципалитеты Ростовской области

В 2023 году для 17 территорий Ростовской области закупили 158 автобусов. К этому моменту в регион поставлено 79 машин, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
42 единицы транспорта большого класса уже поступили в автопарки Ростова-на-Дону, еще 15 больших автобусов готовят к выходу на маршруты в Новочеркасске. Также в рамках контрактов новые машины завезли в Сальский, Константиновский, Ремонтненский, Октябрьский, Кашарский и Каменский районы.
Оставшиеся 79 автобусов обещают поставить в начале 2024 года.
— Обновление подвижного состава улучшить качество услуг. Реновация автопарков будет продолжена. В последующие годы в города области будет поступать новая техника, включая электробусы, — прокомментировал заместитель губернатора — министр транспорта Дона Владимир Окунев.
Напомним, автобусы закупили на казначейские кредиты, предоставленные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также по нацпроекту в прошлом году приобрели 40 электробусов и 14 зарядных станций.