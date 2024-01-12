В Екатеринбурге заметили на улице ребенка, который ходил в мороз без обуви

«Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована. Служба ПДН уже установила участников инцидента», — сообщили «РГ» в пресс-службе городского МВД.
Босоногой прогулкой заинтересовался и Следственный комитете.
Как сообщил старший помощник руководителя Александр Шульга, так как в вышеописанной ситуации есть признаки нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться опасности, организована процессуальная проверка.
Также будет устанавливаться, не происходило ли с ребенком чего-то подобного прежде.