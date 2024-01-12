В Екатеринбурге заметили на улице ребенка, который ходил в мороз без обуви

В Екатеринбурге накануне вечером в микрорайоне Солнечный прохожие заметили мальчика, который в сопровождении мамы выгуливал собаку, при этом ходил по снегу в мороз без обуви — в одних носках. Полиция проверяет эти сведения.