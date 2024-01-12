В Госдуме предложили сделать Старый новый год выходным

«После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных — на Старый новый год. Таким образом, мы сможем поддержать людей, устроив им “разгрузку” после начла трудовых будней и создадим для дачников дополнительный день, когда они смогут выехать на участок и проверить свои дачи перед традиционными крещенскими морозами», — сообщил Чаплин РИА Новости.