В Госдуме предложили сделать Старый новый год выходным

«После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных — на Старый новый год. Таким образом, мы сможем поддержать людей, устроив им “разгрузку” после начла трудовых будней и создадим для дачников дополнительный день, когда они смогут выехать на участок и проверить свои дачи перед традиционными крещенскими морозами», — сообщил Чаплин РИА Новости.
Также он отметил, что для россиян этот праздник важен: многие, несмотря на рабочие будни, устраивают дома празднества и созывают гостей, также сообщил депутат, добавив, что более половины садоводов в этот день выезжают на дачу, чтобы отметить праздник в кругу близких.
Поэтому стоит пересмотреть нормы, также можно закрепить, что этот вопрос останется на решение каждого субъекта РФ, уточнил депутат.
«В нашей стране традиция празднования Нового года 1 января появилась в 1700 году, согласно указу Петра I. Он повелел отмечать праздник семь дней. Прошло несколько веков и празднования переросли в 10-дневные выходные. Буквально вчера ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым почти 60% россиян заявили о планах отметить старый Новый год», — рассказал Чаплин.