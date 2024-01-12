Уроженец Хабаровска и создатель женского онлайн-журнала погиб в массовом ДТП

На сайте, созданном Владимиром Волошиным, опубликованы подробности ДТП. Оно случилось на участке трассы М11 «Нева» (Новгородского района). На покрытой льдом дороге столкнулись почти 70 легковых и грузовых автомобилей. В числе пострадавших более 20 человек. Владимир вышел из машины, чтобы помочь людям, но в итоге сам оказался жертвой обстоятельств. В жуткой аварии выжил старший сын Владимира. Ему уже оказана необходимая медицинская помощь.