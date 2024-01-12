В казанском Салават Купере выявлены два больных корью, жителям делают прививки

В ведомстве также отметили, что при выявлении случая заболевания корью или подозрении на заболевание проводятся профилактические прививки контактных лиц без ограничения возраста, не болевших корью ранее, не привитых, не имеющих сведений о прививках против кори, а также привитых против кори однократно.