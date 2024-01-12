Свердловские врачи «вырастили» пациентке здоровую печень

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно прооперировали 62-летнюю пациентку с метастазами в печени. У женщины с раком прямой кишки удалили пораженную правую половину печени, а также по новой методике точечно разрушили два опухолевых очага в его левой доле. Чтобы сохранить функцию органа после операции, его здоровую часть увеличили.
До операции пациента прошла более 40 курсов химиотерапии и 5 курсов лучевой терапии.
Свердловчанка стала третьей пациенткой, успешно прооперированной по малотравматичной методике — эмболизации кровеносных сосудов при лечении пациентов с метастазами в печени, уточнили в областном Минздраве.
Женщину выписали из больницы накануне новогодних праздников.