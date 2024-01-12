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Свердловские врачи «вырастили» пациентке здоровую печень

Хирурги смогли сохранить в печени больной раком пациентки исключительно здоровые ткани.
Источник: Минздрав Свердловской области

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно прооперировали 62-летнюю пациентку с метастазами в печени. У женщины с раком прямой кишки удалили пораженную правую половину печени, а также по новой методике точечно разрушили два опухолевых очага в его левой доле. Чтобы сохранить функцию органа после операции, его здоровую часть увеличили.

До операции пациента прошла более 40 курсов химиотерапии и 5 курсов лучевой терапии.

Свердловчанка стала третьей пациенткой, успешно прооперированной по малотравматичной методике — эмболизации кровеносных сосудов при лечении пациентов с метастазами в печени, уточнили в областном Минздраве.

Женщину выписали из больницы накануне новогодних праздников.

здоровье