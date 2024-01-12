Минтруда Беларуси назвало разницу между прогулом и отстранением от работы

Прогулом же является отсутствие сотрудника по своей инициативе на работе в течение трех часов на протяжении рабочего дня без уважительных на то причин. Уточняется, что отстранение от работы не является прогулом. Это значит, что в отношении того сотрудника, который был отстранен от работы, не применяется мера дисциплинарного взыскания за прогул. Сказано, что в отношении него рассматривается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за явку на работу в состоянии алкогольного опьянения.