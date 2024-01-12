Минтруда Беларуси назвало разницу между прогулом и отстранением от работы

В Минтруда Беларуси объяснили разницу между прогулом и отстранением от работы. Подробности озвучили в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.
Сообщается, что отстранением от работы является временное недопущение нанимателем сотрудника к исполнению его обязанностей в конкретный день или смену, которые предусмотрены статьей 49 Трудового кодекса. Сказано, что отстранение производится на весь период времени до момента устранения обстоятельств, которые послужили причиной для того, чтобы сотрудник был отстранен от работы.
В ведомстве почеркнули, что наниматель, согласно пункту 1 части 6 статьи 49 Трудового кодекса обязан не допустить или же отстранить от работы сотрудника, который пришел в состоянии алкогольного опьянения. Говорится, что время отстранения от работы не является рабочим временем.
Прогулом же является отсутствие сотрудника по своей инициативе на работе в течение трех часов на протяжении рабочего дня без уважительных на то причин. Уточняется, что отстранение от работы не является прогулом. Это значит, что в отношении того сотрудника, который был отстранен от работы, не применяется мера дисциплинарного взыскания за прогул. Сказано, что в отношении него рассматривается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за явку на работу в состоянии алкогольного опьянения.