Процедура ЭКО станет доступнее для сотни приморцев

«На данный момент десятки приморских семей уже стали счастливыми родителями, многие находятся в ожидании рождения малыша. Так, в минувшем году было проведено почти 300 программ ЭКО, а в наступившем 2024 году перинатальный центр заявляет о расширении программы до 400 квот. Это значит, что еще больше семей смогут стать родителями», — отметила главный врач центра Татьяна Курлеева.