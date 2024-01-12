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Процедура ЭКО станет доступнее для сотни приморцев

Количество квот на программы вспомогательных репродуктивных технологий увеличили до 400.
Источник: PrimaMedia.ru

Больше людей смогут стать родителями с помощью ЭКО в Приморском крае. Так, если в 2023 году врачи провели 295 программ вспомогательных репродуктивных технологий, то в этом году количество квот увеличено до 400, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

В минздраве Приморья рассказали, что на сегодняшний день лечебные программы с применением вспомогательных репродуктивных технологий — экстракорпорального оплодотворения, метода искусственного оплодотворения, искусственной инсеминации — дают положительный эффект при различных формах бесплодия.

«На данный момент десятки приморских семей уже стали счастливыми родителями, многие находятся в ожидании рождения малыша. Так, в минувшем году было проведено почти 300 программ ЭКО, а в наступившем 2024 году перинатальный центр заявляет о расширении программы до 400 квот. Это значит, что еще больше семей смогут стать родителями», — отметила главный врач центра Татьяна Курлеева.

Врач также отметила, что специалисты Краевого перинатального центра используют новейшие технологии в области репродуктивной медицины и повышают свою квалификацию на постоянной основе. По ее словам, одним из достижений минувшего года стало применение преимплантационного генетического тестирования. Оно позволяет анализировать эмбрионы на наличие генетических аномалий перед их имплантацией.

«Эта процедура помогает выявить здоровые эмбрионы, снижая риск генетических нарушений и повышая шансы на успешную беременность», — рассказала Курлеева.

Напомним, что 2024 год был объявлен годом семьи. По поручению Президента России важнейшими целями станут создание условий для рождения первых детей в молодых семьях и укрепление репродуктивного здоровья.

«Действительно, одно из важнейших направлений — репродуктивное здоровье населения. И в конечном итоге это отражается на количестве детей граждан страны. Это одна из ключевых задач для России», — сказал Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске 11 января.

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