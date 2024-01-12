Процедура ЭКО станет доступнее для сотни приморцев

Больше людей смогут стать родителями с помощью ЭКО в Приморском крае. Так, если в 2023 году врачи провели 295 программ вспомогательных репродуктивных технологий, то в этом году количество квот увеличено до 400, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
В минздраве Приморья рассказали, что на сегодняшний день лечебные программы с применением вспомогательных репродуктивных технологий — экстракорпорального оплодотворения, метода искусственного оплодотворения, искусственной инсеминации — дают положительный эффект при различных формах бесплодия.
«На данный момент десятки приморских семей уже стали счастливыми родителями, многие находятся в ожидании рождения малыша. Так, в минувшем году было проведено почти 300 программ ЭКО, а в наступившем 2024 году перинатальный центр заявляет о расширении программы до 400 квот. Это значит, что еще больше семей смогут стать родителями», — отметила главный врач центра Татьяна Курлеева.
«Эта процедура помогает выявить здоровые эмбрионы, снижая риск генетических нарушений и повышая шансы на успешную беременность», — рассказала Курлеева.
Напомним, что 2024 год был объявлен годом семьи. По поручению Президента России важнейшими целями станут создание условий для рождения первых детей в молодых семьях и укрепление репродуктивного здоровья.
«Действительно, одно из важнейших направлений — репродуктивное здоровье населения. И в конечном итоге это отражается на количестве детей граждан страны. Это одна из ключевых задач для России», — сказал Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске 11 января.