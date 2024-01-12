Ильсур Метшин осмотрел новую котельную в центре Казани

На улице Толстого была построена совершенно новая котельная. По информации пресс-службы исполкома, блочно-модульная конструкция была возведена на месте старой котельной завода «ВКниИВолт», которая устарела и требовала замены. Затея получила одобрение и поддержку правительства республики. В следующем отопительном сезоне новая котельная уже будет обслуживать детский сад, четыре многоквартирных дома и три административных здания, что существенно расширит ее функциональность и позволит улучшить условия жизни многих горожан. Как сообщил главный инженер АО «Казэнерго» Юрий Никоноров, котельная полностью автоматизирована и обладает впечатляющей тепловой мощностью в 4 МВт (2 котла по 2 МВт) или 3,5 Гкал/час. Стоит отметить, что практически все оборудование установки было отечественного производства или изготовлено в странах, поддерживающих дружественные отношения с Россией. При этом сама котельная была смонтирована на производстве, а затем разбита на части и доставлена на улицу Толстого.