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Святки на Щелоковском хуторе попали в эфир Первого канала

Самым ярким моментом праздника стал выезд лодки ряженных в масках.
Источник: Нижегородская правда

Святки на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде попали в эфир Первого канала. Репортаж вышел в программе «Доброе утро».

В Нижнем Новгороде праздновали святки на территории музея деревянного зодчества «Щелоковский хутор». Несмотря на морозы, событие посетили более 300 человек.

Лучшие нижегородские фольклорные коллективы показали, как предки в деревнях в начале XX века проводили 12 дней радости и веселья от Рождества до Крещения.

Зрители увидели представление вертепного театра с рассказом о рождении Иисуса Христа и злом царе Ироде, поучаствовали в колядках, послушали старинные песни на современный лад.

Самым ярким моментом праздника стал выезд лодки ряженных в масках. 0+

Ранее на сайте pravda-nn.ru был опубликован фоторепортаж празднования Святок на Щёлоковском хуторе.

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