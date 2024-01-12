Святки на Щелоковском хуторе попали в эфир Первого канала

Святки на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде попали в эфир Первого канала. Репортаж вышел в программе «Доброе утро».
В Нижнем Новгороде праздновали святки на территории музея деревянного зодчества «Щелоковский хутор». Несмотря на морозы, событие посетили более 300 человек.
Лучшие нижегородские фольклорные коллективы показали, как предки в деревнях в начале XX века проводили 12 дней радости и веселья от Рождества до Крещения.
Зрители увидели представление вертепного театра с рассказом о рождении Иисуса Христа и злом царе Ироде, поучаствовали в колядках, послушали старинные песни на современный лад.
Самым ярким моментом праздника стал выезд лодки ряженных в масках. 0+
Ранее на сайте pravda-nn.ru был опубликован фоторепортаж празднования Святок на Щёлоковском хуторе.