В Новосибирске назвали места установки камер, фиксирующих непристёгнутый ремень

В Новосибирске опубликован список дорожных участков, на которых установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Перечень представил областной Центр организации дорожного движения.
В него вошли в общей сложности 54 точки, где установлены камеры, в том числе, фиксирующие непристёгнтый водителем или пассажиром ремень безопасности. За такое правонарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей..
В ведомстве уточнили, что он не выписывается автоматически, решение принимает инспектор, который внимательно изучает попавшие в базу снимки. Для нарушителей предусмотрена скидка в 50%, если оплатить штраф в течение 20 дней.
Ознакомиться с перечнем дорожных участков, где установлены комплексы фиксации нарушений ПДД можно по ссылке.