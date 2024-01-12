Новосибирск 14 января накроет очередной шторм с метелями и мокрым снегом

Спасатели просят сибиряков соблюдать осторожность, избегать близости плохо закрепленных конструкций, не парковать машины под деревьями и без особой необходимости не отправляться в поездки. Родителям советуют следить за детьми во время прогулок. Есть риск возникновения ЧС.