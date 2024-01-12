Новосибирск 14 января накроет очередной шторм с метелями и мокрым снегом

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе разослало ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на прогноз Западно-Сибирского УГМС.
На дорогах области ожидаются метели, гололед, снежные заносы. Обильные снегопады, осадки в виде мокрого снега только усугубят ситуацию.
Спасатели просят сибиряков соблюдать осторожность, избегать близости плохо закрепленных конструкций, не парковать машины под деревьями и без особой необходимости не отправляться в поездки. Родителям советуют следить за детьми во время прогулок. Есть риск возникновения ЧС.
Обо всех происшествиях необходимо нужно сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218−22−32. Телефон доверия МЧС: 23−99−999.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в первую неделю нового года шторм уже оставил без света более 6600 жителей НСО.