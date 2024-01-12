Белорусы стали гораздо активнее проходить техосмотр

Как сообщает предприятие, это на 13,9% больше, чем годом ранее.



Всего в 2023-м диагностические станции Беларуси провели около 2 млн проверок технического состояния транспортных средств. Традиционно, больше всего — в Минске и Минской области.



Сообщается, что 20,7% всех проходивших ГТО автомобилей имели несоответствия требованиям. В половине случаев речь идет о проблемах с тормозной системой. На втором месте, с показателем в 21,8% — неисправности внешних световых приборов. 6,5% авто имели несоответствия двигателя и его систем.