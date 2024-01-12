Сергей Собянин рассказал, как участники «Активного гражданина» меняют Москву

По его словам, за счет участия горожан в проекте в Москве благоустроили десятки улиц, переулков, бульваров и площадей, а также улучшили транспортную сферу.
— К примеру, был поддержан проект строительства Московских центральных диаметров, выбраны названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра, — рассказал Собянин.
Глава города также отметил, что голосования помогли дать названия станциям метро, электросуднам и площадям. Имена благодаря москвичам получили и обитатели Московского зоопарка. Одним из самых популярных стало голосование за выбор имени для малышки-панды.
За время работы проекта с 2014 года к нему присоединились больше 6,7 миллиона горожан, подытожил мэр Москвы в своем Telegram-канале.
В результате голосования, участие в котором приняли более 380 тысяч человек, малышка-панда из Московского зоопарка получила имя Катюша.