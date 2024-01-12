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Сергей Собянин рассказал, как участники «Активного гражданина» меняют Москву

Свыше четырех тысяч решений реализовала столица благодаря проекту «Активный гражданин». На этой платформе было проведено более шести тысяч голосований. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Cмартфон
Источник: Jonas Leupe/CC0

По его словам, за счет участия горожан в проекте в Москве благоустроили десятки улиц, переулков, бульваров и площадей, а также улучшили транспортную сферу.

— К примеру, был поддержан проект строительства Московских центральных диаметров, выбраны названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра, — рассказал Собянин.

Глава города также отметил, что голосования помогли дать названия станциям метро, электросуднам и площадям. Имена благодаря москвичам получили и обитатели Московского зоопарка. Одним из самых популярных стало голосование за выбор имени для малышки-панды.

За время работы проекта с 2014 года к нему присоединились больше 6,7 миллиона горожан, подытожил мэр Москвы в своем Telegram-канале.

В результате голосования, участие в котором приняли более 380 тысяч человек, малышка-панда из Московского зоопарка получила имя Катюша.

Собянин Сергей