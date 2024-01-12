Сергей Собянин рассказал, как участники «Активного гражданина» меняют Москву

Свыше четырех тысяч решений реализовала столица благодаря проекту «Активный гражданин». На этой платформе было проведено более шести тысяч голосований. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.