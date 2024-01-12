Новосибирцы жалуются на зуд и чихание после посыпки дорог реагентами

Многие считают, что здоровье портится именно из-за из химического состава этого вещества. «АиФ-Новосибирск» узнал жалобы горожан, а также спросил у аллерголога-иммунолога, могут ли реагенты вызвать аллергию у сибиряков.
«Это точно не симптомы ОРВИ»
Некоторые жители пожаловались на аллергический ринит из-за посыпки дорог химией. Так, туристка Юлия рассказала, что приехала в Новосибирск недавно, но уже успела походить в центральным улицам города. После прогулок у девушки появились зуд, чихание и заложенность носа.
«Это точно не симптомы ОРВИ. Я сама аллергик и подобные признаки определяю сразу. Прилетела сюда из небольшого городка, где в принципе дороги посыпают только песком. До этого зимой аллергии у меня никогда не было», — поделилась 22-летняя девушка.
Юлия подчеркнула, что ее знакомые тоже заметили у себя похожие признаки аллергии с приходом зимы.
Врач аллерголог-иммунолог Мусурманкулова Динара Альбертовна сказала, что реагенты не могут вызвать аллергию, однако в их составе есть вещества, которые раздражают слизистую дыхательных путей.
«В составе реагента — смесь хлоридов натрия и кальция, мраморная крошка, формиаты натрия и хлорида калия. Эти вещества являются аэрополлютантами, которые раздражают слизистую дыхательных путей. Они не вызывают аллергию как таковую, а усиливают имеющиеся заболевания, такие аллергический ринит и бронхиальная астма», — пояснила врач.
По ее словам, уменьшить симптомы могут барьерные спреи, которые надо наносить перед выходом на улицу и контактом с аллергеном на слизистую полости носа.
«Они образуют защитную пленку в носу (в составе может быть целлюлоза микронизированная или эктоин), но они быстро смываются и не всегда помогают. Также симптомы контролируются противоаллергическими спреями, которые входят в состав базисной терапии аллергического ринита», — добавила собеседница.
«Обувь разъедает за здрасьте»
В социальных сетях сибиряки активно обсуждают использование реагентов на дорогах. Так, большинство рассказали, что успели испортить подошву обуви, хотя зима началась недавно.
«Это обувь разъедает за здрасьте, и машины ржавеют, а все потому, что вовремя не убирают эту кашу с дорог и тротуаров», — поделился в социальных сетях житель Новосибирска Алексей.
«Реагенты — это жесть… Хуже только автомобильный выхлоп для городского воздуха и экологии», — написал один из жителей Новосибирска Андрей.
Еще один житель Новосибирска Игорь рассказал, что реагенты испортили его дорогую обувь. По словам сибиряка, ботинки прослужили ему всего один сезон.
«Химия разъела зимние ботинки. Ходить в них больше нельзя. Видимо, смысла брать дорогую обувь нет, потому что в любом случае она отправится на помойку. Уже закрыл глаза на то, что они не отмываются. Уверен, что не только у меня такая проблема», — рассказал собеседник.
Кроме обуви, по словам жителей, из-за реагентов портятся автомобили и страдают лапки домашних животных.
«АиФ-Новосибирск» отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать жалобы жителей.