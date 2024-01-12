Новосибирцы жалуются на зуд и чихание после посыпки дорог реагентами

«Химия разъела зимние ботинки. Ходить в них больше нельзя. Видимо, смысла брать дорогую обувь нет, потому что в любом случае она отправится на помойку. Уже закрыл глаза на то, что они не отмываются. Уверен, что не только у меня такая проблема», — рассказал собеседник.