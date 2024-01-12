В январе кузбассовцам индексируют социальные выплаты

Размер пособия для беременных женщин составит 100% от прожиточного минимума для трудоспособного — 15328 рублей, 75% или 11496 рублей, 50% или 7664 рубля. Размер пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка составит: 100% от прожиточного минимума на ребенка или 13844 рубля, 75% или 10383 рубля, 50% или 6922 рубля. Также увеличатся и другие выплаты на детей.