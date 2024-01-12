В январе кузбассовцам индексируют социальные выплаты

Социальный фонд в январе 2024 года проиндексирует выплаты, которые получают пенсионеры, маломобильные граждане и семьи с детьми.
В первую очередь увеличат страховые пенсии неработающих россиян на 7,5%. В 2024 году средний размер пенсии у неработающих пенсионеров вырастет до 23,4 тыс. рублей. Также изменения коснутся выплата действующим пенсионерам. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.
С января 2024 года также повышается прожиточный минимум. Его повышение влияет на многие социальные выплаты. Единое пособие увеличится. Сумма зависит от прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого.
Размер пособия для беременных женщин составит 100% от прожиточного минимума для трудоспособного — 15328 рублей, 75% или 11496 рублей, 50% или 7664 рубля. Размер пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка составит: 100% от прожиточного минимума на ребенка или 13844 рубля, 75% или 10383 рубля, 50% или 6922 рубля. Также увеличатся и другие выплаты на детей.
Все социальные выплаты увеличатся автоматически, гражданам не придётся никуда обращаться, отметило Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу в пресс-релизе.