В Минэкологии рассказали о причинах загрязнения воздуха в Ташкенте

В министерстве сообщили, что на территории республики запланирован ряд работ по охране атмосферного воздуха. Среди них, к примеру, установка на промышленных предприятиях 1-й и 2-й категорий воздействия на окружающую среду пылегазоочистного оборудования, проведение реконструкции и модернизация существующего.