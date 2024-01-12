В Минэкологии рассказали о причинах загрязнения воздуха в Ташкенте

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата прокомментировало высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице..Как сообщает пресс-служба Минэкологии, на загрязнение атмосферного воздуха столицы влияют следующие факторы:
• незаконная вырубка около 49 тыс. деревьев в период действия моратория;
• проведение строительных работ без утверждения генеральных планов градостроительства;
• увеличение объема загрязняющих веществ, выбрасываемых транспортными средствами в атмосферный воздух. В среднем в Ташкенте ежедневно передвигаются 730 тыс. транспортных средств, а также до 300 тыс. автомобилей въезжают из регионов в столицу;
• рост потребления угля;
• использование мазута в качестве дополнительного топлива действующими теплоцентралями для централизованного теплоснабжения населения в осенне-зимний период. По имеющимся данным, в декабре в 9 котельных 6-ти теплоцентралей города Ташкента использовано 3 тыс. тонн мазутного топлива;
• Ташкент окружен горами и запыленный поток воздуха остается в городе.
В министерстве сообщили, что на территории республики запланирован ряд работ по охране атмосферного воздуха. Среди них, к примеру, установка на промышленных предприятиях 1-й и 2-й категорий воздействия на окружающую среду пылегазоочистного оборудования, проведение реконструкции и модернизация существующего.