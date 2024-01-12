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До −40 градусов похолодает в некоторых районах Свердловской области

Экстренное предупреждение об аномальном холоде выпустили в Уралгидрометцентре.
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 86% 760 мм рт. ст. +5°

Синоптики Уралгидрометцентра в очередной раз выпустили предупреждение об аномальных морозах на Среднем Урале.

«Ночью 13—14 января на крайнем севере Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха −40 градусов», — говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в регионе значительно потеплеет только на следующей неделе.