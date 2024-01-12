До −40 градусов похолодает в некоторых районах Свердловской области

Синоптики Уралгидрометцентра в очередной раз выпустили предупреждение об аномальных морозах на Среднем Урале.
«Ночью
Напомним, по прогнозам синоптиков, в регионе значительно потеплеет только на следующей неделе.
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Синоптики Уралгидрометцентра в очередной раз выпустили предупреждение об аномальных морозах на Среднем Урале.
«Ночью
Напомним, по прогнозам синоптиков, в регионе значительно потеплеет только на следующей неделе.