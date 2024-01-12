Администрация Калининграда: приемная кампания в 10-е классы продлится до начала августа

Если число желающих поступить в тот или иной класс превысит число мест, то школа имеет права провести индивидуальный отбор, который состоится с 21 по 31 июля. Итоговый приказ о зачислении в 10-е классы будет издан до 10 августа. В случаях, если класс не сформируется, общеобразовательная организация сможет продлить срок проведения индивидуального отбора до 25 августа, а срок зачисления обучающихся — до 31 августа.