На кемеровских новогодних площадках отдохнуло в 2,5 раз больше человек

Как сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, на городских новогодних площадках в минувшие праздники отдохнуло в 2,5 раз больше людей, чем в прошлом году. Только у ледового катка рядом с Московской площадью регистрировали ежедневно около 2 тыс. катающихся.
«Мы не ожидали такого эффекта от украшения Олимпийского парка и катков», — признался журналистам мэр. Однако он добавляет, что на новой набережной ещё много замечаний и недоделок. Также там не хватает горок и общепита.
В будущем власти усилят это место. Так вышло, что произошло перераспределение потока людей, и с площади Советов кемеровчане массово начали переходить в Олимпийский парк.
Также Дмитрий Анисимов добавил, что в ближайшие 2−3 года старую и новую набережную не соединят, так как нужно достроить все её участки в районе ул. Терешковой и лодочной станции. Однако в течение текущего года власти планируют открыть «Хрустальный» мост через Искитимку.