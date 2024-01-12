На кемеровских новогодних площадках отдохнуло в 2,5 раз больше человек

Также Дмитрий Анисимов добавил, что в ближайшие 2−3 года старую и новую набережную не соединят, так как нужно достроить все её участки в районе ул. Терешковой и лодочной станции. Однако в течение текущего года власти планируют открыть «Хрустальный» мост через Искитимку.