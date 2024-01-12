Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. В Крыму закрыли для проезда проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района. Об этом предупредил заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.