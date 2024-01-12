Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли

«Любителям экстремального отдыха напоминаем: въезд на гору Ай-Петри со стороны города Ялта и со стороны села Соколиное — закрыт», — акцентировал Павлюченко.
Он также призвал крымчан и гостей полуострова по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и учитывать погодные условия, которые ухудшаются.
«По большей части территории идет снег. Наиболее сложная ситуация складывается в центральной части и предгорных районах. Мы прогнозируем ухудшение дорожной обстановки. Возможен гололед, налипание мокрого снега», — предупредил представитель МЧС.
Кроме того, по словам Павлюченко, из-за резкого похолодания крымчане начинают использовать отопительные приборы. Он призвал жителей соблюдать правила безопасности для предотвращения трагедий.
«В связи с предстоящим понижением температуры воздуха возможно увеличение количества пожаров в частном секторе. Особое внимание обращаем на соблюдение требований электробезопасности, а также на соблюдение безопасности при эксплуатации печного оборудования», — предупредил Андрей Павлюченко.
В пятницу утром Крымавтодор сообщил, что Ангарский и Грушевский перевалы Крыма работают в штатном режиме — дорожные службы в условиях снегопада осуществляют круглосуточный мониторинг и своевременную обработку автодорог.
За ночь в Крыму обработано от гололеда 2,7 тысячи километров республиканских автомагистралей.