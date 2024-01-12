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Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. В Крыму закрыли для проезда проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района. Об этом предупредил заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
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Источник: Крымавтодор

«Любителям экстремального отдыха напоминаем: въезд на гору Ай-Петри со стороны города Ялта и со стороны села Соколиное — закрыт», — акцентировал Павлюченко.

Он также призвал крымчан и гостей полуострова по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и учитывать погодные условия, которые ухудшаются.

«По большей части территории идет снег. Наиболее сложная ситуация складывается в центральной части и предгорных районах. Мы прогнозируем ухудшение дорожной обстановки. Возможен гололед, налипание мокрого снега», — предупредил представитель МЧС.

Кроме того, по словам Павлюченко, из-за резкого похолодания крымчане начинают использовать отопительные приборы. Он призвал жителей соблюдать правила безопасности для предотвращения трагедий.

«В связи с предстоящим понижением температуры воздуха возможно увеличение количества пожаров в частном секторе. Особое внимание обращаем на соблюдение требований электробезопасности, а также на соблюдение безопасности при эксплуатации печного оборудования», — предупредил Андрей Павлюченко.

В пятницу утром Крымавтодор сообщил, что Ангарский и Грушевский перевалы Крыма работают в штатном режиме — дорожные службы в условиях снегопада осуществляют круглосуточный мониторинг и своевременную обработку автодорог.

За ночь в Крыму обработано от гололеда 2,7 тысячи километров республиканских автомагистралей.

МЧС