В Волгограде двое рабочих сорвались с крыши на предприятии

В Волгограде двое мужчин, работавших на предприятии в Дзержинском районе, сорвались с крыши. Сотрудников экстренно госпитализировали в 25-ю больницу. Чудом мужчинам удалось выжить. Один практически не пострадал, а вот второму предстоит длительное лечение.
57-летний мужчина находится в тяжелом, стабильном состоянии, проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Мужчина 45 лет отказался от госпитализации, направлен на амбулаторное лечение, — уточнили в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.
Отметим, что устанавливаются причины случившегося.