В Волгограде двое рабочих сорвались с крыши на предприятии

В Волгограде двое мужчин, работавших на предприятии в Дзержинском районе, сорвались с крыши. Сотрудников экстренно госпитализировали в 25-ю больницу. Чудом мужчинам удалось выжить. Один практически не пострадал, а вот второму предстоит длительное лечение.