Житель Башкирии выиграл в лотерею 100 млн руб

Кроме того, еще 11 жителей республики выиграли по 1 млн рублей. Счастливчики приобрели билеты в Уфе, Кумертау, Караидели, Красноусольском, Стерлибашево, Бижбуляке, Стерлитамаке и Старобалтачево. Всего жители республики выиграли в первый день 2024 года более 46 млн рублей.