Житель Башкирии выиграл в лотерею 100 млн руб

В Башкирии, в первый день 2024 года, житель Стерлитамака выиграл 100 млн рублей в новогоднем тираже, сообщает пресс-служба гослотереи.
Кроме того, еще 11 жителей республики выиграли по 1 млн рублей. Счастливчики приобрели билеты в Уфе, Кумертау, Караидели, Красноусольском, Стерлибашево, Бижбуляке, Стерлитамаке и Старобалтачево. Всего жители республики выиграли в первый день 2024 года более 46 млн рублей.
Отмечается, что 100 млн рублей в новогоднем тираже получили четыре человека, включая жителя Башкирии.