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Расскажем, как вырастет тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024

С 1 июля 2024 года в Иркутске вырастет плата за вывоз мусора.
Источник: Комсомольская правда

Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024 увеличится, так же как и плата за холодную воду, водоотведение, электричество или размер минимального взноса в фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Приангарье. Об этом КП-Иркутск сообщили в Службе по тарифам Иркутской области. Соответствующий приказ был подписан в декабре прошлого года и опубликован на официальном портале, цифры также можно найти на сайтах региональных операторов вывоза ТБО.

Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024

Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024 повысится с 1 июля для зоны «Юг» и зоны «Север». Зону «Юг» обслуживает региональный оператор РТ-НЭО. На сайте компании указано, что до 30 июня вывоз ТБО в южных районах (Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское и т. д.) пока обойдется прочим потребителям в 469.72 ₽ за кубометр, плата для населения останется также прежней — 563.66 ₽ А вот с 1 июля суммы эти вырастут до 516.68 ₽ и до 620.02 соответственно.

Для жителей Иркутской области в зоне «Север» (Братск, Нижнеудинск и т. д.) до 30 июня 2024 года также сохранится прежний тариф: для населения — 529.55 ₽ за кубический метр и такая же сумма для прочих потребителей. Однако, повышения цен на услуги Регионального северного оператора тут также ожидают уже с 1 июля. Тарифы увеличатся до 562.87 ₽

Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024 зафиксируют на год с 1 июля

Плату за вывоз твердых бытовых отходов с 1 июля 2024 зафиксируют на год и в зоне «Юг» и в зоне «Север». Повышение цен в следующий раз стоит ждать с 1 июля 2025 года. Тогда для населения в южных территориях сумма за вывоз мусора составит 675.98 ₽, для прочих потребителей — 563.32 ₽, а для северных районов — 667.59 ₽

Кстати, наступление нового календарного года уже отмечено рядом изменений, которые коснулись пенсионеров, семей с детьми, многодетных семей, бюджетников. Также с 1 января изменились суммы прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в Иркутской области.

Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024: деление на зоны

Зона «Юг»

Иркутск, Иркутский район, Ангарский городской округ, Саянск, Усолье-Сибирское, Усольский район, Тулун, Тулунский район, Черемхово, Черемховский район, Зима, Зиминский, Балаганский, Жигаловский, Заларинский, Качугский, Куйтунский, Ольхонский, Слюдянский, Усть-Удинский, Шелеховский, Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы.

Зона «Север»

Братский, Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Киренский, Катангский, Усть-Кутский районы.

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