Расскажем, как вырастет тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024

Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024 повысится с 1 июля для зоны «Юг» и зоны «Север». Зону «Юг» обслуживает региональный оператор РТ-НЭО. На сайте компании указано, что до 30 июня вывоз ТБО в южных районах (Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское и т. д. ) пока обойдется прочим потребителям в 469.72 ₽ за кубометр, плата для населения останется также прежней — 563.66 ₽ А вот с 1 июля суммы эти вырастут до 516.68 ₽ и до 620.02 соответственно.