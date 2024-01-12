Расскажем, как вырастет тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024

Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024 увеличится, так же как и плата за холодную воду, водоотведение, электричество или размер минимального взноса в фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Приангарье. Об этом КП-Иркутск сообщили в Службе по тарифам Иркутской области. Соответствующий приказ был подписан в декабре прошлого года и опубликован на официальном портале, цифры также можно найти на сайтах региональных операторов вывоза ТБО.
Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024
Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024 повысится с 1 июля для зоны «Юг» и зоны «Север». Зону «Юг» обслуживает региональный оператор РТ-НЭО. На сайте компании указано, что до 30 июня вывоз ТБО в южных районах (Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское
Для жителей Иркутской области в зоне «Север» (Братск, Нижнеудинск
Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024 зафиксируют на год с 1 июля
Плату за вывоз твердых бытовых отходов с 1 июля 2024 зафиксируют на год и в зоне «Юг» и в зоне «Север». Повышение цен в следующий раз стоит ждать с 1 июля 2025 года. Тогда для населения в южных территориях сумма за вывоз мусора составит 675.98 ₽, для прочих потребителей — 563.32 ₽, а для северных районов — 667.59 ₽
Кстати, наступление нового календарного года уже отмечено рядом изменений, которые коснулись пенсионеров, семей с детьми, многодетных семей, бюджетников. Также с 1 января изменились суммы прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в Иркутской области.
Тариф на вывоз мусора в Иркутске 2024: деление на зоны
Зона «Юг»
Иркутск, Иркутский район, Ангарский городской округ, Саянск, Усолье-Сибирское, Усольский район, Тулун, Тулунский район, Черемхово, Черемховский район, Зима, Зиминский, Балаганский, Жигаловский, Заларинский, Качугский, Куйтунский, Ольхонский, Слюдянский, Усть-Удинский, Шелеховский, Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы.
Зона «Север»
Братский, Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Киренский, Катангский, Усть-Кутский районы.