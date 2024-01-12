Приготовьте рыбу, монетку и трех сестер: топ-5 гаданий родом из Самарской области

На святки — с позднего вечера 6 января до 18 января в Самарской области гадали на счастье, любовь и богатство. В многонациональной губернии смешались традиции самых разных народов и сложились уникальные собственные приметы.
Три сестры и экономический подъем.
Крещеные татары — кряшены, которые компактно проживают в Самарской области в селе Назаровка, широко отмечают Рождество. Принято день через день славить и гадать. Для колядок рядятся в зверей, чудищ и лишь одна девушка наряжается Невестой. Ряженые стучат в ворота соседей, призывая сельчан радоваться рождению Господа. Их встречают угощением.
В другую ночь гадают. Кряшены поставили свою деревню между лесистых холмов среди множества родников, которые не замерзают в самую лютую стужу. К ним ночью отправляют трех женщин: одна должна быть старшей в своей семье, вторая — средней и третья — младшей дочерью.
В полной тишине, не говоря друг с другом и не откликаясь ни на чей зов, они идут к реке. Там ножом крестят воду и ведро и, набрав воды, идут к новому дому, срубленному в этом году, где уже собрались девушки для гадания. Ведро накрывают нарядным рушником, сначала бросают в него монету, а потом по очереди опускают в него свои кольца. Хором начинают петь, чередуя веселые и грустные припевки. Ведущая садится поверх подушки на стол и в конце каждого куплета достает со дна одно кольцо.
Судьбу его хозяйки определяет вопрос, который та задала, и куплет, под который его достали. В конце воду выплескивают на улицу и ищут монету, чтобы посмотреть, какой стороной она упала. Решка обещает счастливый и сытый год всему селу.
Впрочем, современные жительницы Назаровки гадают по ведру и на самые глобальные темы, вопрошая, быть ли миру во всем мире и подъему на международном рынке.
Гадание на мелкой рыбешке и подкуп «Амура».
Хозяйка «Музея городских легенд» Вера Закржевская собирает оригинальные способы гадания горожанок прошлых столетий.
— В каждом регионе гадания отражали самые яркие черты быта местных жителей. В Самаре, пусть не очень широко, но было распространено гадание на мелкой рыбешке, которой в Волге всегда было в изобилии. Девушки кидали рыб на блюдо, вокруг которого раскладывали записки: «где живет мой суженый?», «откуда ждать удачи?» и любые другие вопросы, на которые им хватало фантазии. Потом смотрели, куда она поворачивалась головой, а куда был направлен ее хвост.
В Самаре любили гадать по книгам и картинкам, рассказывает собирательница гаданий. Подобные способы были в ходу везде, и им вполне можно верить, ведь интерпретируя выпавший рисунок или строчку текста, девушки, по сути, становились участницами психологического эксперимента и высвобождали собственное подсознание.
Но только в Самаре картинка с видом набережной могла считаться предвестницей романтической встречи. Ведь именно в нашем городе будущие влюбленные чаще всего знакомились у реки.
— Есть поверье, что судьбу можно и задобрить. В качестве лояльного Амура самарчанки второй половины ХХ века использовали Пиню Гофмана, которому дарили мелкие деньги и угощения. Считалось, что после такого приношения в жизнь обязательно придет любовь. У нас в «Музее Городских легенд» есть фигура Пини, и женщины не упускают случая «подстраховаться» в романтических вопросах. Они отставляют там монеты и купюры, многие гостьи верят, что размер приношения влияет на доход будущего партнера.