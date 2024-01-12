Приготовьте рыбу, монетку и трех сестер: топ-5 гаданий родом из Самарской области

В полной тишине, не говоря друг с другом и не откликаясь ни на чей зов, они идут к реке. Там ножом крестят воду и ведро и, набрав воды, идут к новому дому, срубленному в этом году, где уже собрались девушки для гадания. Ведро накрывают нарядным рушником, сначала бросают в него монету, а потом по очереди опускают в него свои кольца. Хором начинают петь, чередуя веселые и грустные припевки. Ведущая садится поверх подушки на стол и в конце каждого куплета достает со дна одно кольцо.