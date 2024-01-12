Еще 49 троллейбусов получит Новосибирск в 2024 году

Однако это не единственная программа, по которой в Новосибирской области обновляют транспорт. В прошлом году по договору лизинга было закуплено 120 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В город уже прибыли 80 единиц техники, а еще 40 — поступят в 2024 году.