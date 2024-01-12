Еще 49 троллейбусов получит Новосибирск в 2024 году

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В этом году в Новосибирской области продолжится работа по обновлению общественного транспорта. В частности, Новосибирск получит еще 49 троллейбусов с автономным ходом.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, подвижной состав планируют распределить по двум маршрутам: № 5 получит 26 троллейбусов, а № 23 — 23 троллейбуса.
«Это позволит заменить старую технику, и существенно повысит качество оказания транспортных услуг в областном центре», — отметил министр.
Отмечается, что это уже вторая поставка транспорта в рамках «Безопасные качественные дороги». В 2022 году Новосибирск получил 9 троллейбусов, которые направили на № 36 маршрут.
Однако это не единственная программа, по которой в Новосибирской области обновляют транспорт. В прошлом году по договору лизинга было закуплено 120 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В город уже прибыли 80 единиц техники, а еще 40 — поступят в 2024 году.
«Дополнительно в текущем году запланирована покупка 80 троллейбусов. Субсидии из областного бюджета Новосибирской области на софинансирование расходных обязательств мэрии Новосибирска составляет от 50 до 80% стоимости подвижного состава», — рассказали в региональном правительстве.
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