Южноуральцев снова просят не отправляться в дальние поездки

Там также напомнили, что если поездки не избежать, то необходимо взять теплые вещи, термос, лопату и буксировочный трос, а также полностью наполнить бак бензином. Между тем, по прогнозам синоптиков, ухудшение погоды продолжиться ночью 13 января. На территории региона местами будет снег, сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду. На дорогах не исключены снежные заносы, гололед.