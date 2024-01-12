Южноуральцев снова просят не отправляться в дальние поездки

С обращением к жителям региона выступило Управление Госавтоинспекции по Челябинской области. В ведомстве призвали воздержаться от переездов на дальние расстояния и соблюдать правила безопасности на дороге.
Там также напомнили, что если поездки не избежать, то необходимо взять теплые вещи, термос, лопату и буксировочный трос, а также полностью наполнить бак бензином. Между тем, по прогнозам синоптиков, ухудшение погоды продолжиться ночью 13 января. На территории региона местами будет снег, сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду. На дорогах не исключены снежные заносы, гололед.
О случаях нештатной ситуации автолюбителей просят сообщать по телефонам: 101 и 112.