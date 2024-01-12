В детсадах Башкирии появились умные колонки, говорящие на башкирском языке

«Һомай понимает башкирскую и русскую речь, может переводить с одного языка на другой, отвечать на вопросы, включать музыку и сказки. А еще с ее помощью очень легко изучать башкирский язык — и взрослым, и детям. Я глубоко убежден, что заставить учить, а тем более любить родной язык и культуру — нельзя. Но можно сделать процесс обучения интересным и очень увлекательным, используя самые современные методики и технологии», — обратился Глава Башкортостана к жителям республики.
Һомай — один из победителей конкурса грантов, выделенных на сохранение и развитие языков народов Башкортостана.
— В течение пяти лет АНО по сохранению и развитию башкирского языка реализовало немало проектов, направленных на популяризацию башкирского языка. Один из самых масштабных и успешных — умная колонка «Һомай». В эпоху цифровых технологий очень важна цифровизация башкирского языка. Проект поддержан грантом Главы Башкортостана. Огромная благодарность Радию Хабирову за поддержку и внимание к родному языку, — заявила директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.
— Много времени и сил было вложено, пока идея не стала реальностью, — говорит руководитель проекта Айгиз Кунафин. — Совершенствование языковой модели, звукозапись, синтез речи, повышение качества преобразования звука в текст, разработка корпуса колонки, дизайна внешнего оформления — всё это заняло не один день.
С Һомай можно не только общаться на башкирском и русском языках, задавать вопросы и получать исчерпывающие ответы, но и легко изучать башкирский язык. Колонкой могут пользоваться и маленькие дети, и взрослые.
— Умная колонка пройдет апробацию в шести детских садах, которые первыми получили Һомай. Мы всегда будем с ними на связи и обучим воспитателей пользоваться новым устройством, — говорит руководитель проекта Азамат Шамсутдинов.
Цель проекта Һомай — сделать башкирский язык ближе, доступнее и понятнее. Далее 200 умных колонок будут переданы в школы, а затем устройства будут доступны и для покупки.