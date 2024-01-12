В детсадах Башкирии появились умные колонки, говорящие на башкирском языке

«Һомай понимает башкирскую и русскую речь, может переводить с одного языка на другой, отвечать на вопросы, включать музыку и сказки. А еще с ее помощью очень легко изучать башкирский язык — и взрослым, и детям. Я глубоко убежден, что заставить учить, а тем более любить родной язык и культуру — нельзя. Но можно сделать процесс обучения интересным и очень увлекательным, используя самые современные методики и технологии», — обратился Глава Башкортостана к жителям республики.