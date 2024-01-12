Какие дороги открыты, а какие закрыты из-за непогоды в Башкирии: новые данные

По данным представителей ведомств, в Башкортостане всего 150 пунктов обогрева, из них 115 — стационарные, 35 — подвижные. Есть и мобильные пункты обогрева — их можно быстро развернуть. Как информировал «Башинформ», для этого спасатели выехали на трассы М-5 «Урал» — на границу с Челябинской областью в Иглинский район, М-5 в Туймазинский район — в районе города Октябрьского, на въезде из Татарстана. Также оперативная группа МЧС Башкортостана находится на трассе Р-240. В Мелеузовский район направили мобильный пункт обогрева от госкомитета РБ по ЧС.