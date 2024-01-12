Какие дороги открыты, а какие закрыты из-за непогоды в Башкирии: новые данные

Так, днём 12 января на территории Башкортостана продолжают действовать временные ограничения движения на пяти участках дорог федерального значения и на шести участках регионального значения, в том числе для всех видов транспорта на трассе Р-240 Уфа — Оренбург — со 112 по 280 км, от села Рощинский до границы с Оренбургской областью.
С 10.00 12 января в республике ввели ограничения движения для грузовых транспортных средств, пассажирского транспорта на участках дорог:
- Аксёново — Аксаково — Белебей с 0 по 39-й км (Альшеевский и Белебеевский районы);
- Уфа — Бирск (Бураевский район).
По информации минтранса РБ, в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыли движение для всех видов машин в Зианчуринском районе: по дороге Верхний Сарабиль — Кувандык на участке ориентировочно от Идельбаково до границы с Оренбургской областью. Предлагается альтернативный вариант объезда через населенные пункты — Юнаево, Утягулово Зианчуринского района, Куруил, Чеботарево Оренбургской области. Об открытии движения информация будет размещена дополнительно.
Открыли движение для всех видов транспорта на участках:
- Уфа — Инзер — Белорецк от 67 до 205 км в Архангельском и Белорецком районах;
- Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск от 115 до 276 км в Белорецком районе;
- Белорецк — Учалы — Миасс от 2 до 99 км в Белорецком и Учалинском районах республики.
По данным МЧС по РБ, с 15.00 сняты ограничения движения для грузовых транспортных средств, пассажирского транспорта на участках автомобильных дорог:
- Октябрьский — Туймазы — с 9 по 17 км (Туймазинский район);
- Октябрьский — Ермекеево — с 0 по 54 км (Туймазинский и Ермекеевский районы).
В Упрдор «Приуралье» проинформировали, что с 15.00 открыли движение на М-5 «Урал» — на участке с 1194 +500 км (Северное, Оренбургская область) по 1370 км (Старый Буздяк).
Отмечается, что на всех участках дорог работают оперативные группы МЧС по РБ. К работам привлечены 162 человека и 136 единиц дорожной и специальной техники. Пожарные части мониторят дороги местного значения, въезды и выезды в населенные пункты.
По данным представителей ведомств, в Башкортостане всего 150 пунктов обогрева, из них 115 — стационарные, 35 — подвижные. Есть и мобильные пункты обогрева — их можно быстро развернуть. Как информировал «Башинформ», для этого спасатели выехали на трассы М-5 «Урал» — на границу с Челябинской областью в Иглинский район, М-5 в Туймазинский район — в районе города Октябрьского, на въезде из Татарстана. Также оперативная группа МЧС Башкортостана находится на трассе Р-240. В Мелеузовский район направили мобильный пункт обогрева от госкомитета РБ по ЧС.