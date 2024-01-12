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Аэропорт Краснодара может возобновить работу

Аэропорт Краснодара может возобновить работу в феврале. Как сообщает BFM, рейсы в город наметили компании Nordwind и «Победа». Источник пишет, что аэропорт «Шереметьево» внес изменения в сезонное расписание рейсов.
Самолет авиакомпании "Россия"
Источник: РИА "Новости"

Теперь вылеты «Победы» намечены на 16 февраля.

«Основные рейсы запланированы на 8:20 по понедельникам и пятницам и 9:55 во вторник, четверг и субботу. Также вылеты запланированы по средам (8:10 и 8:15) и воскресеньям (8:20 и 8.30)», — сообщает BFM.

Изменения также были внесены в сезонное расписание аэропорта Казани. На сайте воздушной гавани указано, что рейсы в Краснодар запланированы с 4 февраля. Осуществлять их будет компания NordWind по средам и воскресеньям и вторникам.

В декабре 2023 года Минобороны РФ не выдало разрешение на открытие аэропорта в Краснодаре для гражданских полетов.

Напомним, краснодарский аэропорт и «Платов» не работают с начала специальной военной операции — с февраля 2022 года.