Аэропорт Краснодара может возобновить работу

Теперь вылеты «Победы» намечены на 16 февраля.
«Основные рейсы запланированы на 8:20 по понедельникам и пятницам и 9:55 во вторник, четверг и субботу. Также вылеты запланированы по средам (8:10 и 8:15) и воскресеньям (8:20 и 8.30)», — сообщает BFM.
Изменения также были внесены в сезонное расписание аэропорта Казани. На сайте воздушной гавани указано, что рейсы в Краснодар запланированы с 4 февраля. Осуществлять их будет компания NordWind по средам и воскресеньям и вторникам.
В декабре 2023 года Минобороны РФ не выдало разрешение на открытие аэропорта в Краснодаре для гражданских полетов.
Напомним, краснодарский аэропорт и «Платов» не работают с начала специальной военной операции — с февраля 2022 года.