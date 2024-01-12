Синоптики рассказали о погоде в Омской области на выходные

В воскресенье, 14 января, в ночное время температура опустится до −10… −15, местами по области до −19… −24 градусов. Дневная температура воздуха составит −10… −15 градусов. Однако ожидается постепенное похолодание. Синоптики прогнозируют метель. Возможны заносы на дорогах. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9−14 м/с, местами порывы до 17−22 м/с.