Синоптики рассказали о погоде в Омской области на выходные

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде на ближайшие выходные.
В субботу, 13 января, ночью температура воздуха окажется в пределах −14… −19 градусов, местами по области до −24. В дневные часы столбик термометра поднимется до −4… −9 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, южный. Скорость составит 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В воскресенье, 14 января, в ночное время температура опустится до −10… −15, местами по области до −19… −24 градусов. Дневная температура воздуха составит −10… −15 градусов. Однако ожидается постепенное похолодание. Синоптики прогнозируют метель. Возможны заносы на дорогах. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9−14 м/с, местами порывы до 17−22 м/с.