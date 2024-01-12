12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Беларуси 13 января. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



В субботу ночью будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории пройдет снег, местами сильный снег. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер неустойчивый 4−9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, местами по западу — до 15−18 м/с.



Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 градусов по юго-западу до минус 20 по северо-востоку, днем — от минус 1 градуса по юго-западу до минус 16 по северо-востоку.