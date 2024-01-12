Полетит на ракете Илона Маска. Как мальчик из глубинки стал космонавтом

«У Саши отличный характер. Он всегда был увлечённым, разносторонне развитым. Ботаника, физика, химия, математика, микробиология… В детстве очень увлекался радио, и его на улицу порой не дозовёшься — будет сидеть, паять, изучать… Когда я училась в 7-ом классе, а Саша в 5-ом, он мне помогал делать физику, хотя у него её ещё не было. Если задастся целью, то будет к ней идти: нужно было набрать мышечную массу — стал мастером спорта по тяжёлой атлетике», — вспоминает Светлана.