Полетит на ракете Илона Маска. Как мальчик из глубинки стал космонавтом

«Брат с 6 лет мечтал стать космонавтом! Маленький был, а уже вырезал из дерева самолётики. В школе — смастерил телескоп. А так — обычный ребенок. Мы с ним дрались, как все дети, но любим друг друга без памяти», — улыбается жительница Кузбасса Светлана Музыченко. Её брат, космонавт Роскосмоса Александр Гребёнкин, в феврале отправится на МКС в составе восьмого экипажа Crew-8 на корабле Илона Маска. До старта на полугодовую вахту кузбассовцу осталось немного времени, сейчас астронавты проходят предполётную подготовку. kuzbass.aif.ru рассказывает о детстве и юности знаменитого мысковчанина.
Тихо шёл к своей цели.
Будущий знаменитый российский космонавт-испытатель родился в небольшом шахтёрском городе Мыски Кемеровской области в простой семье, и любовь к науке ему, похоже, передалась по наследству: отец-электрик сам собирал тракторы, дедушка был радиолюбителем, мама-медсестра на отлично училась в школе и до сих пор в свои 62 года помогает внукам с домашними заданиями по математике и физике.
Родная сестра космонавта Светлана Музыченко рассказывает kuzbass.aif.ru, что желание стать космонавтом у Александра появилось с 6 лет.
Он, грезящий небом, сначала вырезал деревянные кресты-самолётики (половина дровника была занята ими), потом авиационные модели получались всё лучше.
Родственники не особо верили, что Саша действительно станет космонавтом, но он тихо складывал в себе нужные знания и шёл к цели. А чтобы победить страх высоты, лазал на высоковольтные столбы.
«У Саши отличный характер. Он всегда был увлечённым, разносторонне развитым. Ботаника, физика, химия, математика, микробиология… В детстве очень увлекался радио, и его на улицу порой не дозовёшься — будет сидеть, паять, изучать… Когда я училась в 7-ом классе, а Саша в 5-ом, он мне помогал делать физику, хотя у него её ещё не было. Если задастся целью, то будет к ней идти: нужно было набрать мышечную массу — стал мастером спорта по тяжёлой атлетике», — вспоминает Светлана.
Ещё учась в школе, Александр сделал собственный телескоп. Благодаря ему близкие космонавта знают разные созвездия и планеты.
Потом он сделал современный мощный телескоп и ездил с ним и родными в Темиртау на гору Улу-Даг — там раньше была заброшенная обсерватория (сейчас её разобрали из-за аварийного состояния).
«Саша показал нам все прелести звёздного неба. Шикарный Млечный путь, Юпитер с его спутниками во всей красе, Венеру, Сатурн, ну, и, конечно, Луну!», — рассказывает Светлана.
К телескопу Александр купил только объектив, саму механику сделал сам: вытачивал трубы, обрабатывал фланцы из больших чушек на токарном станке, сверлил… На станках научился работать ещё в школе.
«Сейчас таких нет».
Также Александр с детства собирал камни — Гребёнкины жили рядом с некогда широкой рекой Кийзак и Лысой горой, поэтому пространства для исследований и интересных находок хватало.
Сейчас сестра хранит на крыше отчего дома большую подписанную коллекцию камней: медный и золотистый колчедан, флюориты, сталактиты, известняк, железная руда и т. д. Ещё у семьи космонавта много барометров, гигрометров, микроскопов и биноклей…
Татьяна Скорова, директор мысковской школы № 4, в который учился Гребёнкин, говорит kuzbass.aif.ru, что «сейчас таких учеников нет» — Саша всегда был ответственным, его интересовало много вещей, при этом он не был отличником и не зубрил — на самом деле всё понимал и разбирался.
«Настоящий ученик», — гордо заявляет Татьяна Ефремовна.
Он заходит и в родную школу, когда прилетает в Мыски. В начале сентября прошлого года, например, рассказал старшеклассником о том, как готовят космонавтов к полётам, какие тренинги и тренировки они проходят.
В школе портрет знаменитого выпускника висит на стенде, а в кабинете физики учителя подписали парту, за которой учился Александр.
Преподаватель физики Владимир Векшин вспоминает Сашу как добросовестного ученика, который увлекался астрономией, радиотехникой и даже помогал педагогу собирать генератор электромагнитных волн: «Учитель всегда гордится, когда ученик его превосходит».
Каждый день на связи.
«Мы были считай одинаковыми. Дрались, как все дети, но любили друг друга без памяти. Брат, хоть был и младше, всегда за меня заступался», — говорит Светлана.
До сих пор каждые свои каникулы и отпуска Александр проводит в Мысках, ближе к родным людям и местам — наполняться силой и энергией.
У космонавта три сына (6, 10 и 12 лет), а у Светланы три дочери (4, 14 и 21 год).
Папа умер пять лет назад, но успел узнать, что сын прошёл в отбор в космонавты. Мама на пенсии, но ещё работает.
Александр приезжает в большой родительский дом, который вся семья вместе строила в тяжёлые 90-е. Катает детей на стареньком отцовском мотоцикле ИЖ, ходит с семьёй то в лес, то на речку, то в огород (у Светланы остался богатый родительский сад, в котором растут и яблоки, и груши, и сливы, и даже виноград).
Это не может не удивлять, ведь покинул Мыски тогда будущий космонавт в 16 лет — сначала Иркутск (наши коллеги, «АиФ-Иркустк», подробно написали про его годы учёбы в ИВВАИУ), потом лётный городок Москвы.
Но каждый день он на связи с близкими, хоть у космонавта и плотный график, — раньше созванивались, а с появлением интернета стали больше общаться в мессенджерах.
«Я пока до сих пор не осознаю, что Саша скоро полетит на МКС. Для меня он всю жизнь был космонавтом. Все мы, конечно, сильно переживаем», — говорит Светлана. Сам брат всегда сдержанный, и о своих чувствах перед полётом близким не говорит. Хотя очень его ждёт, ведь мечта советского мальчика стать космонавтом совсем скоро осуществится.
В ТЕМУКак космическое направление развивается в Кузбассе?
Весной 2022 года КузГТУ получил лицензию Роскосмоса на разработку космической техники для прогнозирования поведения спутников на орбите. А позже в университете открыли Центр управления полётами, оснащённый коллективной радиостанцией. Она позволяет связываться с экипажем МКС на радиолюбительских частотах и принимать изображения с метеорологических спутников. В сутки ЦУП принимает по шесть сигналов от спутника «Кузбасс-300» (3 утром и 3 ночью).
Первым в истории Кузбасса спутником стал космический аппарат «Кузбасс-300». С космодрома «Байконур» его запустили в августе 2022 года. Спутник весом 4 кг сможет работать в диапазоне температур от −100 до +150 ℃ при частоте радиоканала 435 МГц. Внутрь корпуса заложили каменный уголь как символ Кузбасса. За всё своё время на орбите он передал сигнал радиомаяка более миллиона раз и сделал больше 55 тысяч витков вокруг планеты, пролетев суммарно около 250 миллионов километров.
Второй спутник «КузГТУ-1» отправили годом позже с космодрома «Восточный». На протяжении 93 дней учёные университета изучали прочность конструкции и проверяли работу модуля полезной нагрузки. Спустя 3 месяца они сообщили: вся система спутника работает исправно, температура внутри аппарата в норме, все датчики работают штатном режиме, а это значит — исследования продолжаются.