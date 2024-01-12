Кузбассовцы могут предложить свои идеи для Президента России

Со 2 по 14 февраля специалисты отберут топ-1000 и топ-100 идей, и лучшие предложения представят Владимиру Путину. В 2023 году по итогам отбора три кузбасских проекта вошли в топ-1000. Среди них программа по развитию управленческого потенциала образовательных организаций, социальный проект по домашнему визитированию для детей с ОВЗ и проведение экопросветительских пресс-туров на предприятия Новокузнецка.