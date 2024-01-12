В Казахстане ожидаются холода, потом оттепели и сильные ветра — синоптик

«В эти выходные ожидается небольшое ослабление морозов. Прогнозируются осадки в северной половине — снег с метелью. В южных регионах дождь с мокрым снегом, а также туман и гололедные явления, усиление ветра с порывами до 23−28 метров в секунду. Но уже в начале следующей недели — с 15 по 18 января с усилением антициклона ожидается усиление морозов», — сказала синоптик.