В Казахстане ожидаются холода, потом оттепели и сильные ветра — синоптик

АСТАНА, 12 января — Sputnik. В ходе дискуссионной встречи на площадке Sputnik Казахстан начальник управления долгосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет» Жулдыз Исабекова поделилась прогнозами о погоде на январь-февраль месяцы.
«В эти выходные ожидается небольшое ослабление морозов. Прогнозируются осадки в северной половине — снег с метелью. В южных регионах дождь с мокрым снегом, а также туман и гололедные явления, усиление ветра с порывами до 23−28 метров в секунду. Но уже в начале следующей недели — с 15 по 18 января с усилением антициклона ожидается усиление морозов», — сказала синоптик.
По ее словам, такой неустойчивый характер погоды будет наблюдаться по всей республике как в январе, так и в феврале.
В феврале, по данным Казгидромет, температурный фон ожидается выше нормы на 1−2 градуса. Прогнозируются оттепели с положительными температурами, которые будут сменяться сильными морозами.
Такое проявление аномальных погодных явлений в последнее время в стране наблюдается все чаще, сказала она.
«В связи со сменой барических образований, частым перемещением циклонов с районов Арктики, Атлантики, погода на территории Казахстана чаще неустойчива, учащается усиление ветра, туманы, гололедные явления», — сказала Исабекова.
Она добавляет, что казахстанцев до конца зимы ждут более обильные осадки, особенно на севере и в горных районах страны.
По ее словам, только за первую декаду января на большей части республики осадков выпало в 1,6 раз больше нормы.
Директор департамента профилактики неинфекционных заболеваний национального центра общественного здравоохранения Ермек Токбергенов сообщил, что резкие колебания температур отрицательно влияют на людей.
«При резкой смене температуры — от плюсовой до минус 20 градусов, конечно будут страдать лица старшего и пожилого возраста, из-за того, что это все-таки стрессовая ситуация и не всегда организм может быстро адаптироваться к этим изменениям», — отмечает эксперт.
В ходе встречи он посоветовал таким людям, а также метеозависимым гражданам уже сейчас с лечащим врачом подобрать лекарства и дозировку, чтобы быть готовым к этим резким изменениям климата.
При этом он предложил беречь себя от физических нагрузок и избегать стрессовых ситуаций в периоды с резкими перепадами температур.