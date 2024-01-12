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В Омской области открыли ледовую переправу, связывающую два района

Переправа открыта для движения автомобилей и пешеходов.

В Омской области сегодня открыли еще одну ледовую переправу. Она соединяет Муромцевский и Большереченский районы.

Грузоподъемность ледовой дороги составляет 3 тонны. Толщина льда — 27 сантиметров. Установлены дорожные и информационные знаки.

— Грузоподъемность переправы будет увеличена постепенно, как только лёд наберёт толщину, — отметили в ГУ МЧС Омской области.

Напомним, всего в Омской области действует 9 ледовых переправ: Никольская, Изюкская, Белоярская, Бородинская, Черлакская, Большереченская, Знаменская, Усть-Шишовская, Аксеновская.