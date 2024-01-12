Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Органный концерт и выставка, посвященная известным горожанам: куда сходить в выходные 13−14 января в Самаре

Публикуем полную программу мероприятий на выходные 13—14 января 2024 года в Самаре, куда сходить и сколько это стоит.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре в ближайшие выходные по-прежнему морозно. Не лучшее время для прогулок, зато культурные мероприятия на любой вкус помогут скрасить скуку и согреться холодными вечерами. Рассказываем, куда сходить 13—14 января 2024 года в Самаре.

КОНЦЕРТЫ 13—14 ЯНВАРЯ 2024 В САМАРЕ.

Концерт органной музыки.

Когда: 13 января, 15.30.

Где: Храм Пресвятого сердца Иисуса (ул. Фрунзе, 157).

Билеты: 300−400 ₽

Самарский костел приглашает на концерт органной музыки. Прозвучат композиции Баха, Мендельсона и Франка. Исполнитель и ведущая — Виктория Гамазова.

«Посвящение Мишелю Леграну».

Когда: 13 января, 19.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 500−1700 ₽

Самарский симфонический оркестр приглашает на необычную программу «Симфоджаз по-французски: посвящение Мишелю Леграну» (12+). Прозвучат мелодии из кинофильмов «Шербурские зонтики», «Мужчина и женщина», «Счастливый конец» и др.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 13—14 ЯНВАРЯ 2024 В САМАРЕ.

«Щенок».

Когда: 14 января, 12.00.

Где: театр «Город» (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 500 ₽

Театр теней навыворот по мотивам пьесы Анны Богачевой и Елены Новиковой «Дуня, клоун и щенок» (3+). Одинокая Дуня работала диктором в парке. Она нашла щенка, назвала его Бобик и привела его в свою квартирку, которая была ненамного больше той будки, в которой она работала. А потом она щенка потеряла. А щенок стал, конечно же, ее искать, но нашел вместо нее одинокого клоуна Мишу.

СПЕКТАКЛИ 13—14 ЯНВАРЯ 2024 В САМАРЕ.

«Волшебная флейта».

Когда: 13—14 января, 15.00.

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 300−1500 ₽

Постановка Михаила Панджавидзе — первое воплощение «Волшебной флейты» (12+) на сцене САТОБ. Герои спектакля разыграют оперу на малой сцене как домашнее представление, а ее перипетии под музыку Моцарта помогут разобраться в собственных сердечных и житейских проблемах.

«Станционный смотритель».

Когда: 13 января, 18.00.

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).

Билеты: 450−900 ₽

Фантазия по мотивам известной повести Александра Пушкина (16+). Мелкий чиновник воспитывает после смерти жены дочь Дуню. Это единственный смысл его жизни. Но девочку увозит в Петербург гусар, причем с ее согласия. Дуне очень хочется увидеть другую жизнь…

«Элья и Маргарита».

Когда: 14 января, 18.00.

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).

Билеты: 450−900 ₽

Спектакль по рассказу Исаака Бабеля «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» (16+) — одного из лучших у писателя. Это совсем короткая история случайной встречи двух одиноких людей: неудачливого коммерсанта и уличной женщины. Эта встреча перевернула всю их жизнь.

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 13—14 ЯНВАРЯ 2024 В САМАРЕ.

Экскурсия со свечами.

Когда: 12 января, 16.00.

Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207а).

Билеты: 250 ₽

Музей-галерея «Заварка» приглашает на атмосферную экскурсию со свечами по дому Михаила Маштакова (12+). Гостям расскажут об истории особняка, а также познакомят с выставкой «Человек и дерево».

«Самарские семейные истории».

Когда: 13 января, 14.00.

Где: Самарская областная научная библиотека (пр. Ленина, 14а, 2 этаж).

Билеты: бесплатно.

Выставка «Самарские семейные истории» (0+) познакомит с книгами, посвященными жизни и творчеству представителей известнейших родов, чьи судьбы оказались тесно переплетены с волжской землей. Аксаковы, Алабины, Щербачевы и др. После вернисажа с лекцией выступит историк Александр Завальный. Он расскажет об исторических личностях, чья жизнь когда-то была связана с Самарой.

Экскурсия «Удобства модерна».

Когда: 13 января, 13.00.

Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 250 ₽

На экскурсии посетители узнают о стиле модерн и его особенностях на примере внешнего и внутреннего убранства особняка Курлиной, а также о технических коммуникациях, заложенных в нем в 1903 году при постройке. Экскурсия также коснется истории четы Курлиных и последующей судьмы особняка, ставшего свидетелем практически всех значимых событий в России XX века.

«Запасная столица в ракурсе кинохроники».

Когда: 14 января, 14.00.

Где: музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

Билеты: 200 ₽

На интерактивной экскурсии (12+) расскажут о «запасной столице» в ракурсе кинохроники, через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. Рассказ экскурсовода будет сопровождаться показом кинохроники.

«Трансформация после Брейгеля».

Когда: до 4 февраля 2024, 12.00−20.00.

Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: от 100 ₽

Самарский художественный музей представляет выставку скульптур работы Александра Рукавишникова «Трансформация после Брейгеля» из собрания Музея Актуального Реализма (Тольятти). В экспозиции — 14 бронзовых скульптур из серии, посвященной творчеству знаменитой нидерландской династии художников, а также копии шести картин Брейгелей.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 13—14 ЯНВАРЯ 2024 В САМАРЕ.

«Самара на пленке».

Когда: 13 января, 10.00.

Где: ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

Билеты: бесплатно.

Ко Дню Самарской губернии, основанной 13 января 1851 года, «Художественный» приглашает на показ уникальных фильмов о Самаре из Российского госархива кинофотодокументов. В программе — исторический экскурс в эпоху пленочного кино, показ фильмов «Это — Куйбышев» и «Крылья над Волгой». Все ленты 12+.

туризм и отдых