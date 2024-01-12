Органный концерт и выставка, посвященная известным горожанам: куда сходить в выходные 13−14 января в Самаре

Театр теней навыворот по мотивам пьесы Анны Богачевой и Елены Новиковой «Дуня, клоун и щенок» (3+). Одинокая Дуня работала диктором в парке. Она нашла щенка, назвала его Бобик и привела его в свою квартирку, которая была ненамного больше той будки, в которой она работала. А потом она щенка потеряла. А щенок стал, конечно же, ее искать, но нашел вместо нее одинокого клоуна Мишу.