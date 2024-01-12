Пермские термы в Крещение освятят свои бассейны

Пермские термальные комплексы освятят свои уличные бассейны и на время Крещения превратят их в купели. Окунуться в них можно будет не только в обычные часы работы терм, но и в ночь с 18 на 19 января, рассказали URA.RU в администрации комплексов.