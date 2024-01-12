Умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

«После продолжительной болезни, в Лондоне ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн. Последние дни он провел в больнице, но врачи уже не были в состоянии победить болезнь», — говорится в сообщении.
«Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства», — отмечается в публикации.
Иосиф Бакштейн родился 21 сентября 1945 года в Москве. С 1991 года он был директором Института проблем современного искусства и ведущим научным сотрудником Института культурологии РАН. Комиссар 3−6-й Московской биеннале современного искусства (2009, 2011, 2013, 2015 годах).