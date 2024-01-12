Оплата по биометрии станет доступна в нижегородском метро

Систему оплаты по биометрии планируют внедрить в метрополитене Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Сейчас специалисты изучают коммерческие предложения и устанавливают технические решения для внедрения подобной системы в нижегородской подземке. Во сколько это обойдется, не сообщается — точная информация станет известна после определения подрядчика.
«Дорожную карту» по введению биометрической оплаты намерены разработать уже в этом году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Сормовскую» станцию метро могли начать строить в виде эстакады.