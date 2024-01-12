Увидел в комнате аморфное существо: Казанский сомнолог рассказала, как бороться с сонным параличом

К Кадрие Валеевой обратился пациент, столкнувшийся с сонным параличом. Он в возрасте 33 лет раз в год начал просыпаться под утро. Все бы ничего, но пошевелиться ему при этом никак не удавалось. После этого мужчину настигает кошмар. Он ощущает чье-то присутствие, ему становится страшно, в комнате у стены замечает аморфное существо без четких контуров, которое двигается. При этом пациент не может ни пошевелиться, ни даже закричать, а его дыхание затрудняется. Это длится лишь несколько секунд и все исчезает. Мужчина не мог найти разумное объяснение этому явлению.