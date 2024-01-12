Увидел в комнате аморфное существо: Казанский сомнолог рассказала, как бороться с сонным параличом

Без еды можно прожить 30 дней, без воды — 7 дней. А как дела со сном? Согласно последним официальным данным, мировой рекорд по бессоннице составляет 11 суток. Это довольно опасный эксперимент, отметила Кадрия Валеева.
Если лишить человека сна, то его ждет верная смерть. Хотя у многих в силу бешеного ритма современной жизни сложилось мнение, что высыпаться не так уж и важно, ведь карьера важнее.
«Режим сна является решением многих проблем со здоровьем. Организм начинает чувствовать себя хорошо, когда живет по стабильному расписанию. То есть ему не надо заниматься изнурительными процессами по адаптации к меняющимся условиям окружающей среды. Стабильный режим нам дает крепкий и целительный ночной сон. При его соблюдении не возникает конфликта между внутренними и внешними механизмами регуляции сна», — рассказала «Комсомолке» специалист.
Как пояснила Кадрия Валеева, внутренние часы человека отбивают свой ритм — 8 часов сна и 16 часов бодрствования. А внешние часы — это просто смена дня и ночи, которые только подкрепляют внутренний ритм, отводя ту или иную часть суток тому или иному делу. Тут все как с едой. Человек начинает испытывать голод в то время, когда он привык принимать пищу, то же самое и спать. Поэтому лучше приучить себя к определенному режиму.
«Спать нужно ровно столько, чтобы днем не испытывать сонливость. Если хотите хороший сон, то нужно немного недосыпать. Нужно стараться ежедневно ложиться и вставать в одно время. В случае если в какой-то день не получается этого сделать, то лучше не менять время подъема, несмотря на недосып. В следующий вечер получится уснуть раньше и тем самым вернуться к привычному режиму», — отметила сомнолог.
НЕЛЬЗЯ ДОЛГО СПАТЬ ПО ВЫХОДНЫМ И ЧЕМ ПОЛЕЗЕН КОРОТКИЙ СОН ДНЕМ.
По заверениям Кадрии Валеевой, если уж и решили выспаться в выходные, то просыпаться нужно не после обеда, а на один-два часа позже обычного.
«В ином случае это будет формировать социальный джетлаг (несогласованность биологических ритмов человека, которые задаёт общество. — Ред.). Было проведено исследование, человек в течение недели просыпался в 6.40, а в выходные — в 9.00. Происходит смещение часовых поясов, что приводит к нарушению ритма и работы пищеварения. При недосыпании лучше просто лечь спать пораньше», — говорит специалист.
Что же касается всеми желанного на работе дневного сна, то он, по словам Валеевой, может стать добавкой к ночному. Но если в итоге количество часов, проведенных в объятиях Морфея, не превысит положенной нормы. Иначе не будет никакой пользы.
«Со сном, как в отношении с едой. Пища нужна человеку в умеренном количестве, в избытке пользы нет. Не стоит забывать и том, что дневной сон может способствовать и появлению бессонницы».
Исследования показали, что днем можно спать всего около 15 — 20 минут. За это время человек не доходит до глубокой стадии сна, а значит, проснувшись, с легкостью продолжит свою работу.
«Короткий сон днем освежает, повышает работоспособность до вечера. Также на 50% повышает внимательность, концентрацию, на 16% — двигательные реакции, способствует креативности, снижает раздражительность и улучшает настроение. А более продолжительный сон обычно нужен тем, кто недоспал пару часов ночью, занимается профессиональным спортом, беременным женщинам, работникам с тяжелой физической нагрузкой и людям с тяжелыми заболеваниями», — рассказала Валеева.
СИГАРЕТЫ, КОФЕ И СПИРТНОЕ.
Немалая часть казанцев, чтобы поскорее уснуть, употребляет алкоголь. Как заявила Кадрия Валеева, спиртное и правда помогает в этом. Но тот, кто прибегает к этому способу, отмечает, что сон после такого необычный. Изначально чувствуется релаксирующий эффект на организм, вырабатывается мелатонин. Однако алкоголь задерживает процесс наступления медленного сна.
«Во время первых двух-трех циклов сна у них практически нет REM-фазы (это фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью мозга. — Ред.). За комфортное и быстрое засыпание, вероятнее всего, придется расплатиться утренней разбитостью. При этом после вечернего бокала в организме образуется уксусная кислота, которая оказывает токсичное воздействие на нервные клетки и обладает мочегонным эффектом. После чувствуется голод и в крови накапливается молочная кислота, что является тревожным звоночком», — заключила сомнолог.
При этом и курение негативно влияет на сон. Вещества, содержащиеся в никотине, вызывают повышение адреналина, выработку дофамина и серотонина, а после стимулирующее действие сменяется торможением. Если человек устал и сразу получает большую дозу никотина, то эффект стимуляции может быть и незаметен. Но у каждого разная чувствительность. То есть часть людей может почувствовать, что сигареты плохо воздействуют на сон, а некоторые — нет. По словам сомнолога, до пяти лет стажа курения этот процесс может вызывать положительные эффекты для сна, а в долгосрочной перспективе все наоборот. Речь идет об увлечении времени засыпания, удлинении ночных пробуждений, укорачивании самого сна, трудностях с пробуждением и дневной сонливости.
Следующим фактором, негативно влияющим на сон, является кофеин. Это самое активно употребляемое психоактивное вещество в мире. Многие любят кофе за то, что он дает прилив энергии, сил и улучшает умственную работу. На самом деле, кофеин мешает и человеку не нужен. Организм человека хранит энергию в виде АТФ (аденозинтрифосфат). Он находятся в митохондриях. Запас энергии пополняется ночью, а расходуется в течение дня.
«У человека нет кофеиновых рецепторов. Благодаря тому, что кофеин схож с аденозином (молекула усталости. — Ред.), он с ними и соединяется. Кофеин начинает действовать спустя 15 минут после приема, пик достигается в первый час, а после эффект снижается (полностью лишь спустя 6 — 7 часов)», — пояснила специалист.
Как следствие — время засыпания увеличивается, сон становится поверхностным, чутким и некачественным, приходится часто ходить в туалет. Если человек употребляет высокую дозу кофе в первую половину дня — 4 — 7 чашек, то последующих за этим 6 — 9 часов недостаточно для качественного избавления организма от этого симулятора. В общем, опять никакой пользы для сна.
СТАНОВИТСЯ СТРАШНО И НЕ МОЖЕТ ПОШЕВЕЛИТЬСЯ.
К Кадрие Валеевой обратился пациент, столкнувшийся с сонным параличом. Он в возрасте 33 лет раз в год начал просыпаться под утро. Все бы ничего, но пошевелиться ему при этом никак не удавалось. После этого мужчину настигает кошмар. Он ощущает чье-то присутствие, ему становится страшно, в комнате у стены замечает аморфное существо без четких контуров, которое двигается. При этом пациент не может ни пошевелиться, ни даже закричать, а его дыхание затрудняется. Это длится лишь несколько секунд и все исчезает. Мужчина не мог найти разумное объяснение этому явлению.
«Во время сна мы изолируемся внутри себя, практически перестаем реагировать на внешние стимулы. При сонном параличе происходит небольшой функциональный сбой. Часть структуры мозга бодрствует, а часть спит. В этом состоянии человек осознает себя, слышит и видит, но частично находится в быстрой фазе сна. Все мышцы тела парализованы, могут двигаться только глаза. Еще одной особенностью этой фазы являются сновидения. То есть человек осознает реальную обстановку и к этому накладываются галлюцинации», — объяснила сомнолог.
Также, по словам специалиста, у людей с сонным параличом происходят приступы удушья и тяжести в груди. Эти ощущения ложны, так как во время быстрой фазы сна межреберные и вспомогательные дыхательные мышцы отключены, поэтому дыхание осуществляется с помощью диафрагмы. Поэтому во время сонного паралича кажется, что трудно дышать. К сожалению, как говорит Кадрия Валеева, сознательно эту ситуацию исправить невозможно.
Сонный паралич обычно возникает под утро и иногда среди ночи. В любом случае это происходит тогда, когда человек пробуждается самостоятельно. Согласно исследованиям, это явление встречается у 5 — 10% от общего количества населения. Оно не опасно, так как длится чаще всего 2 — 3 минуты. В редких случаях может привести к повышенной сонливости.
«Если вы оказались в состоянии сонного паралича, не пугайтесь, это состояние пройдет в течение короткого времени. Постарайтесь сделать круговые движения глазами и из стороны в сторону либо зажмуриться, подвигать пальцами, развивать мелкую моторику», — посоветовала специалист.